Пушилин призвал выдвигаться на помощь Приднестровью

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Специальная операция РФ должна продолжаться после выхода к границам Донбасса, заявил Денис Пушилин Фото:
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В Приднестровье прогремели мощные взрывы

Следующий этап специальной операции нужно планировать с учетом происходящего в Приднестровье. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «Соловьев.Life».

«Конечно, нам важна скорость. Скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — сказал Пушилин.

Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк. Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.

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Следующий этап специальной операции нужно планировать с учетом происходящего в Приднестровье. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «Соловьев.Life». «Конечно, нам важна скорость. Скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — сказал Пушилин. Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк. Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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