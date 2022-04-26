Пушилин призвал выдвигаться на помощь Приднестровью

26 апреля 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Специальная операция РФ должна продолжаться после выхода к границам Донбасса, заявил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Приднестровье прогремели мощные взрывы Следующий этап специальной операции нужно планировать с учетом происходящего в Приднестровье. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «Соловьев.Life». «Конечно, нам важна скорость. Скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — сказал Пушилин. Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк. Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Следующий этап специальной операции нужно планировать с учетом происходящего в Приднестровье. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «Соловьев.Life». «Конечно, нам важна скорость. Скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — сказал Пушилин. Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк. Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.