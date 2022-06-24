Глава Еврокомиссии: 12 стран не пошли на ультиматум Путина

Двенадцать стран Евросоюза имеют перебои или отсутствие поставок газа из России, однако будут приняты общеевропейские меры по выживанию в таких условиях. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Сейчас 12 стран ЕС либо полностью перестали получать российский газ, либо частично», — заявила глава Еврокомиссии, приводит ее слова ТАСС. Она также уточнила, что Брюссель давно начал готовиться к подобной ситуации. По ее словам, страны ЕС будут принимать общеевропейские, а не национальные меры по выживанию в условиях сокращения поставок российского газа.
Ранее стало известно о разработке несколькими странами входящими в состав Евросоюза, плана по урегулированию поставок газа на случай, если Россия прекратит поставлять его по газопроводу «Северный поток-1». В нем выделяются три уровня кризиса: раннее предупреждение, тревога и чрезвычайная ситуация.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта, во время своего совещания с правительством РФ, заявил о переводе оплаты природного газа, поставляемого в недружественные страны, на российские рубли. Поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед РФ. После отказа платить за газ в рублях его перестали поставлять в Финляндию, Польшу, Болгарию, Нидерланды, Данию и другие страны.
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