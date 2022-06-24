Глава Еврокомиссии: 12 стран не пошли на ультиматум Путина

24 июня 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

12 стран ЕС не стали платить за газ по новым правилам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Двенадцать стран Евросоюза имеют перебои или отсутствие поставок газа из России, однако будут приняты общеевропейские меры по выживанию в таких условиях. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. «Сейчас 12 стран ЕС либо полностью перестали получать российский газ, либо частично», — заявила глава Еврокомиссии, приводит ее слова ТАСС. Она также уточнила, что Брюссель давно начал готовиться к подобной ситуации. По ее словам, страны ЕС будут принимать общеевропейские, а не национальные меры по выживанию в условиях сокращения поставок российского газа. Ранее стало известно о разработке несколькими странами входящими в состав Евросоюза, плана по урегулированию поставок газа на случай, если Россия прекратит поставлять его по газопроводу «Северный поток-1». В нем выделяются три уровня кризиса: раннее предупреждение, тревога и чрезвычайная ситуация. Президент РФ Владимир Путин 23 марта, во время своего совещания с правительством РФ, заявил о переводе оплаты природного газа, поставляемого в недружественные страны, на российские рубли. Поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед РФ. После отказа платить за газ в рублях его перестали поставлять в Финляндию, Польшу, Болгарию, Нидерланды, Данию и другие страны. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Двенадцать стран Евросоюза имеют перебои или отсутствие поставок газа из России, однако будут приняты общеевропейские меры по выживанию в таких условиях. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. «Сейчас 12 стран ЕС либо полностью перестали получать российский газ, либо частично», — заявила глава Еврокомиссии, приводит ее слова ТАСС. Она также уточнила, что Брюссель давно начал готовиться к подобной ситуации. По ее словам, страны ЕС будут принимать общеевропейские, а не национальные меры по выживанию в условиях сокращения поставок российского газа. Ранее стало известно о разработке несколькими странами входящими в состав Евросоюза, плана по урегулированию поставок газа на случай, если Россия прекратит поставлять его по газопроводу «Северный поток-1». В нем выделяются три уровня кризиса: раннее предупреждение, тревога и чрезвычайная ситуация. Президент РФ Владимир Путин 23 марта, во время своего совещания с правительством РФ, заявил о переводе оплаты природного газа, поставляемого в недружественные страны, на российские рубли. Поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед РФ. После отказа платить за газ в рублях его перестали поставлять в Финляндию, Польшу, Болгарию, Нидерланды, Данию и другие страны.