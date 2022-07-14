Экономист Ханке: санкции против РФ свергли правительство Болгарии

15 июля 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Ханке считает, что санкции ЕС против РФ превратились в политическое кладбище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России привели к отставке правительства Болгарии. Об этом заявил профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса в Балтиморе в США Стив Ханке. «Антироссийские санкции — одна из причин падения болгарского правительства. Были выборы во Франции, президент Макрон понес тяжелые потери. Сейчас он слаб, как и Шольц в Германии. Введенные санкции превратились в политическое кладбище», — приводит слова Ханке News.bg. Экономист назвал антироссийские ограничительные меры «самоубийством» для экономик европейских стран. «Европа должна немедленно остановить конфликт с помощью дипломатии. Санкции — глупость. Они не работают и никогда не работали», — резюмировал он. Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, как заявлял президент РФ Владимир Путин, продолжение санкционной политики против РФ Западом может привести к катастрофическим последствиям. Он также заявлял, что антироссийские ограничения направлены на « дискриминацию всего, что связано с Россией». При этом санкции больше вредят Западу, уточнял Путин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Санкции против России привели к отставке правительства Болгарии. Об этом заявил профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса в Балтиморе в США Стив Ханке. «Антироссийские санкции — одна из причин падения болгарского правительства. Были выборы во Франции, президент Макрон понес тяжелые потери. Сейчас он слаб, как и Шольц в Германии. Введенные санкции превратились в политическое кладбище», — приводит слова Ханке News.bg. Экономист назвал антироссийские ограничительные меры «самоубийством» для экономик европейских стран. «Европа должна немедленно остановить конфликт с помощью дипломатии. Санкции — глупость. Они не работают и никогда не работали», — резюмировал он. Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, как заявлял президент РФ Владимир Путин, продолжение санкционной политики против РФ Западом может привести к катастрофическим последствиям. Он также заявлял, что антироссийские ограничения направлены на « дискриминацию всего, что связано с Россией». При этом санкции больше вредят Западу, уточнял Путин.