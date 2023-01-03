Экономист назвал единственную страну, выигравшую от конфликта на Украине

Экономист Тутти: Индия — единственная страна, выигравшая от конфликта на Украине

04 января 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

От конфликта на Украине выиграет Индия, заявил Марк Туатти Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Единственная страна, которая выиграла от конфликта на Украине — это Индия. Такое мнение высказал экономист Марк Туатти. «Есть только одна крупная страна, которая преуспевает, и это Индия, которая выиграла от конфликта на Украине… и неудачи Китая», — заявил Марк Туатти в эфире телеканала BFM TV . Он уточнил, что РФ продает индийской стороне нефть, где энергоресурс перерабатывают и перепродают, в том числе в страны Европы. Ранее стало известно, что Китай столкнулся с крупным экономическим кризисом. Также в стране начались протесты из-за жестких антиковидных мер, сообщает MK.RU . Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима.

Единственная страна, которая выиграла от конфликта на Украине — это Индия. Такое мнение высказал экономист Марк Туатти. «Есть только одна крупная страна, которая преуспевает, и это Индия, которая выиграла от конфликта на Украине… и неудачи Китая», — заявил Марк Туатти в эфире телеканала BFM TV. Он уточнил, что РФ продает индийской стороне нефть, где энергоресурс перерабатывают и перепродают, в том числе в страны Европы. Ранее стало известно, что Китай столкнулся с крупным экономическим кризисом. Также в стране начались протесты из-за жестких антиковидных мер, сообщает MK.RU. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима.