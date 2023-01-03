Экономист назвал единственную страну, выигравшую от конфликта на Украине

Единственная страна, которая выиграла от конфликта на Украине — это Индия. Такое мнение высказал экономист Марк Туатти.
«Есть только одна крупная страна, которая преуспевает, и это Индия, которая выиграла от конфликта на Украине… и неудачи Китая», — заявил Марк Туатти в эфире телеканала BFM TV. Он уточнил, что РФ продает индийской стороне нефть, где энергоресурс перерабатывают и перепродают, в том числе в страны Европы.
Ранее стало известно, что Китай столкнулся с крупным экономическим кризисом. Также в стране начались протесты из-за жестких антиковидных мер, сообщает MK.RU.
Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Единственная страна, которая выиграла от конфликта на Украине — это Индия. Такое мнение высказал экономист Марк Туатти. «Есть только одна крупная страна, которая преуспевает, и это Индия, которая выиграла от конфликта на Украине… и неудачи Китая», — заявил Марк Туатти в эфире телеканала BFM TV. Он уточнил, что РФ продает индийской стороне нефть, где энергоресурс перерабатывают и перепродают, в том числе в страны Европы. Ранее стало известно, что Китай столкнулся с крупным экономическим кризисом. Также в стране начались протесты из-за жестких антиковидных мер, сообщает MK.RU. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима.