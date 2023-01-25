Запад отправит на Украину танки Leopard 2 и Abrams: главное к вечеру 25 января

25 января 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Танки Abrams обладают рядом существенных недостатков, сообщил Евгений Линин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2. Также Киев получит 31 танк Abrams от США. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 января. Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ФРГ. К поставкам боевых машин подключились и в США: страна передаст Украине 31 танк Abrams.

Одной из целей России в СВО является защита исторических территорий. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения со студентами Московского государственного университета. Генерал-майор Николай Тутрин добавил, что для защиты России необходимо восстановить границы СССР.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Генеральный штаб Украины разрабатывает план, по которому Россия вернется к границам 1991 года. Также в ходе его выполнения от России якобы отойдут территории, на которых проживают этнические меньшинства.

Ситуация в мире очень тревожная, и разрядки не предвидится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В январе среди высшего руководства Украины прошли и продолжаются политические перестановки. Они связаны с внутренними проблемами на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вел подготовку украинских военных задолго до начала Россией специальной военной операции. Он уточняет, что военные ВСУ обучались на протяжении долгого времени.

При появлении танков Abrams на Украине страна столкнется с рядом проблем. Среди них: проблемы с логистикой и радиоактивная броня. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что армия России заняла более выгодные позиции на запорожском направлении. Его слова приводит Пятый канал.

ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2. Также Киев получит 31 танк Abrams от США. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 января.