Запад отправит на Украину танки Leopard 2 и Abrams: главное к вечеру 25 января

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НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк
Танки Abrams обладают рядом существенных недостатков, сообщил Евгений Линин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2. Также Киев получит 31 танк Abrams от США. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 января.

  • Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ФРГ. К поставкам боевых машин подключились и в США: страна передаст Украине 31 танк Abrams.
  • Одной из целей России в СВО является защита исторических территорий. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения со студентами Московского государственного университета. Генерал-майор Николай Тутрин добавил, что для защиты России необходимо восстановить границы СССР.
  • Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Генеральный штаб Украины разрабатывает план, по которому Россия вернется к границам 1991 года. Также в ходе его выполнения от России якобы отойдут территории, на которых проживают этнические меньшинства.
  • Ситуация в мире очень тревожная, и разрядки не предвидится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • В январе среди высшего руководства Украины прошли и продолжаются политические перестановки. Они связаны с внутренними проблемами на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
  • Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вел подготовку украинских военных задолго до начала Россией специальной военной операции. Он уточняет, что военные ВСУ обучались на протяжении долгого времени.
  • При появлении танков Abrams на Украине страна столкнется с рядом проблем. Среди них: проблемы с логистикой и радиоактивная броня. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.
  • Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что армия России заняла более выгодные позиции на запорожском направлении. Его слова приводит Пятый канал.

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ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2. Также Киев получит 31 танк Abrams от США. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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