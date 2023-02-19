19 февраля 2023

В СК РФ доказали причастность руководства Украины к геноциду населения Донбасса

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У РФ есть доказательства о причастности киевских властей к геноциду населения Донбасса, заявил Александр Бастрыкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет России собрал доказательства о причастности властей Киева к геноциду русскоязычного населения Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«За девять лет работы сотрудниками Следственного комитета собраны тысячи томов материалов, подтверждающих совершение ВСУ и нацбатами преступлений. Достоверно установленные и документально подтвержденные следствием факты совершенных злодеяний. <…> Все они прямо демонстрируют причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса», — пояснил Бастрыкин, передает ТАСС.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. В частности, Соединенные Штаты Америки отрицают геноцид русскоязычного населения в Донбассе. По мнению российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, США демонстрирует двойные стандарты, передает RT.

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Следственный комитет России собрал доказательства о причастности властей Киева к геноциду русскоязычного населения Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. «За девять лет работы сотрудниками Следственного комитета собраны тысячи томов материалов, подтверждающих совершение ВСУ и нацбатами преступлений. Достоверно установленные и документально подтвержденные следствием факты совершенных злодеяний. <…> Все они прямо демонстрируют причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса», — пояснил Бастрыкин, передает ТАСС. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. В частности, Соединенные Штаты Америки отрицают геноцид русскоязычного населения в Донбассе. По мнению российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, США демонстрирует двойные стандарты, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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