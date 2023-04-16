Кадыров рассказал о судьбе бойцов, которых окружили ВСУ в Белогоровке ДНР

Бойцы спецназа «АХМАТ» смогли прорваться сквозь линию обстрела благодаря командиру с позывным «Малой». Они находились в окружении в одном из зданий в районе Белогоровки пять дней. Глава Чечни Разман Кадыров рассказал подробности операции.
«Артиллеристы [ВСУ] не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг. Воспользовавшись этим моментом, найдя брешь в позиции врага, „Малой“ сумел вывести своих бойцов из окружения, чем проявил настоящее мужество и героизм», — сообщил Рамзан Кадыров в своем
Кадыров отметил, что бойцы спецназа «АХМАТ» находились в окружении пять дней. Однако «Малой» взял инициативу на себя и смог вывести свой отряд из-под обстрела. У него была информация о местоположении подразделений противника.
Населенный пункт Белогоровка был захвачен ВСУ в сентябре 2022 года. К 3 февраля он был освобожден.
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