Кадыров рассказал о судьбе бойцов, которых окружили ВСУ в Белогоровке ДНР

Кадыров: бойцы «Ахмата» выбрались из окружения в районе Белогоровки спустя пять дней

16 апреля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Бойцы «Ахмата» спаслись от обстрела ВСУ, отметил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы спецназа «АХМАТ» смогли прорваться сквозь линию обстрела благодаря командиру с позывным «Малой». Они находились в окружении в одном из зданий в районе Белогоровки пять дней. Глава Чечни Разман Кадыров рассказал подробности операции. «Артиллеристы [ВСУ] не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг. Воспользовавшись этим моментом, найдя брешь в позиции врага, „Малой“ сумел вывести своих бойцов из окружения, чем проявил настоящее мужество и героизм», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Кадыров отметил, что бойцы спецназа «АХМАТ» находились в окружении пять дней. Однако «Малой» взял инициативу на себя и смог вывести свой отряд из-под обстрела. У него была информация о местоположении подразделений противника. Населенный пункт Белогоровка был захвачен ВСУ в сентябре 2022 года. К 3 февраля он был освобожден.

Бойцы спецназа «АХМАТ» смогли прорваться сквозь линию обстрела благодаря командиру с позывным «Малой». Они находились в окружении в одном из зданий в районе Белогоровки пять дней. Глава Чечни Разман Кадыров рассказал подробности операции. «Артиллеристы [ВСУ] не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг. Воспользовавшись этим моментом, найдя брешь в позиции врага, „Малой“ сумел вывести своих бойцов из окружения, чем проявил настоящее мужество и героизм», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров отметил, что бойцы спецназа «АХМАТ» находились в окружении пять дней. Однако «Малой» взял инициативу на себя и смог вывести свой отряд из-под обстрела. У него была информация о местоположении подразделений противника. Населенный пункт Белогоровка был захвачен ВСУ в сентябре 2022 года. К 3 февраля он был освобожден.