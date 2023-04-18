Тюменец без прав с положительным тестом на наркотики пытался перегнать автомобиль в ХМАО

Житель Тюмени, лишенный прав за отказ от медицинского освидетельствования, задержан за рулем иномарки, которую он перегонял в Кондинский район ХМАО. О том, что накануне поездки мужчина получил положительный результат экспресс-теста на наркотики, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Мужчина, уже лишенный прав за административное правонарушение, сел за руль автомобиля и поехал из Тюмени в сторону поселка Кондинское. По пути его задержали сотрудниками ДПС. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался», — говорится в сообщении.
На суде он признал вину и рассказал, что ему нужно было перегнать автомобиль к маме на Север. За день до отъезда сделал себе экспресс-тест на наркотики и получил положительный результат. От медосвидетельствования отказался, чтобы не оплачивать услуги эвакуатора до Тюмени.
Ранее URA.RU рассказало о том, как мужчина из-за отказа от освидетельствования лишился дорогой иномарки. У него конфисковали Lexus RX 300.
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