В Киеве 20 минут не смолкают взрывы

В Киеве слышны звуки взрывов уже более 20 минут. Об этом сообщает telegram-канал «Украина.ру». Также уточняется, что в небе был замечен неустановленный воздушный объект.
«В Киеве украинская ПВО пытается сбить неустановленный воздушный объект — вероятно, над столицей летают наши БПЛА. Сообщается, что в городе также были слышны взрывы», — говорится в сообщении. Там уточнили, что взрывы были слышны на протяжении более 20 минут. Дроны, как сообщают очевидцы, видны в центре города. Мэр города Виталий Кличко подтвердил факт взрывов в Соломенском районе столицы. «Вероятно попадание обломков БПЛА», — написал Кличко в своем telegram-канале.
Ранее сильные взрывы прогремели в больших городах Украины. По предварительной версии, проходила атака с применением БПЛА-камикадзе «Герань-2», писали украинские СМИ. Над городом велась работа ПВО.
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