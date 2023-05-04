В Киеве 20 минут не смолкают взрывы 04 мая 2023 в 22:33 Размер текста - 17 + В Киеве слышны звуки взрывов, сообщает «Украина.ру» (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве слышны звуки взрывов уже более 20 минут. Об этом сообщает telegram-канал «Украина.ру». Также уточняется, что в небе был замечен неустановленный воздушный объект. «В Киеве украинская ПВО пытается сбить неустановленный воздушный объект — вероятно, над столицей летают наши БПЛА. Сообщается, что в городе также были слышны взрывы», — говорится в сообщении. Там уточнили, что взрывы были слышны на протяжении более 20 минут. Дроны, как сообщают очевидцы, видны в центре города. Мэр города Виталий Кличко подтвердил факт взрывов в Соломенском районе столицы. «Вероятно попадание обломков БПЛА», — написал Кличко в своем telegram-канале. Ранее сильные взрывы прогремели в больших городах Украины. По предварительной версии, проходила атака с применением БПЛА-камикадзе «Герань-2», писали украинские СМИ. Над городом велась работа ПВО. В Киеве слышны звуки взрывов уже более 20 минут. Об этом сообщает telegram-канал «Украина.ру». Также уточняется, что в небе был замечен неустановленный воздушный объект. «В Киеве украинская ПВО пытается сбить неустановленный воздушный объект — вероятно, над столицей летают наши БПЛА. Сообщается, что в городе также были слышны взрывы», — говорится в сообщении. Там уточнили, что взрывы были слышны на протяжении более 20 минут. Дроны, как сообщают очевидцы, видны в центре города. Мэр города Виталий Кличко подтвердил факт взрывов в Соломенском районе столицы. «Вероятно попадание обломков БПЛА», — написал Кличко в своем telegram-канале. Ранее сильные взрывы прогремели в больших городах Украины. По предварительной версии, проходила атака с применением БПЛА-камикадзе «Герань-2», писали украинские СМИ. Над городом велась работа ПВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям