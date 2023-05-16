В парламенте Крыма решили поставить точку в вопросе передачи полуострова Украине

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В вопросе о передаче Крыма должна быть поставлена точка, заявил Владимир Константинов Фото:

В Государственном Совете Крыма начата работа по юридической отмене решения Президиума Верховного Совета ССР, которое гарантировало передачу полуострова Крым в состав Украинской ССР. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что в 2014 году вопрос о принадлежности Крыма был решен политически. Теперь настало время решить проблему в правовом плане и дать юридическую оценку передаче полуострова из состава РСФСР в состав УССР, заключил Константинов.

Ранее в США заявили, что их позиция по вопросу принадлежности Крыма еще не определена, так как этот вопрос предстоит поднять лишь в будущем. Глава республики Крым Сергей Аксенов считает, что референдум в 2014 году окончательно закрыл вопрос о принадлежности полуострова.

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В Государственном Совете Крыма начата работа по юридической отмене решения Президиума Верховного Совета ССР, которое гарантировало передачу полуострова Крым в состав Украинской ССР. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. «Настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что в 2014 году вопрос о принадлежности Крыма был решен политически. Теперь настало время решить проблему в правовом плане и дать юридическую оценку передаче полуострова из состава РСФСР в состав УССР, заключил Константинов. Ранее в США заявили, что их позиция по вопросу принадлежности Крыма еще не определена, так как этот вопрос предстоит поднять лишь в будущем. Глава республики Крым Сергей Аксенов считает, что референдум в 2014 году окончательно закрыл вопрос о принадлежности полуострова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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