В парламенте Крыма решили поставить точку в вопросе передачи полуострова Украине

В Государственном Совете Крыма начата работа по юридической отмене решения Президиума Верховного Совета ССР, которое гарантировало передачу полуострова Крым в состав Украинской ССР. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что в 2014 году вопрос о принадлежности Крыма был решен политически. Теперь настало время решить проблему в правовом плане и дать юридическую оценку передаче полуострова из состава РСФСР в состав УССР, заключил Константинов.
Ранее в США заявили, что их позиция по вопросу принадлежности Крыма еще не определена, так как этот вопрос предстоит поднять лишь в будущем. Глава республики Крым Сергей Аксенов считает, что референдум в 2014 году окончательно закрыл вопрос о принадлежности полуострова.
В Государственном Совете Крыма начата работа по юридической отмене решения Президиума Верховного Совета ССР, которое гарантировало передачу полуострова Крым в состав Украинской ССР. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. «Настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что в 2014 году вопрос о принадлежности Крыма был решен политически. Теперь настало время решить проблему в правовом плане и дать юридическую оценку передаче полуострова из состава РСФСР в состав УССР, заключил Константинов. Ранее в США заявили, что их позиция по вопросу принадлежности Крыма еще не определена, так как этот вопрос предстоит поднять лишь в будущем. Глава республики Крым Сергей Аксенов считает, что референдум в 2014 году окончательно закрыл вопрос о принадлежности полуострова.