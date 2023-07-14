Шольц раскрыл подробности о поставках кассетных боеприпасов Украине

Канцлер ФРГ Шольц: Германия знала, что США поставят кассетные боеприпасы Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Запад объяснил свое решение тем, что других боеприпасов не хватает, заявил Олаф Шольц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия заранее знала о том, что США поставят Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«США не удивили нас: мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США», — сказал Шольц на пресс-конференции. Она доступна на youtube-канале немецкого издания tagesschau. Он добавил, что Запад объяснил свое решение тем, что других боеприпасов не хватает.

Ранее Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов. Глава операций объединенного штаба Министерства обороны США Дуглас Симс сообщил, что припасы уже прибыли на Украину, передает «Национальная служба новостей». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российским войскам придется применить кассетные бомбы в зоне СВО в ответ на поставки, сообщает телеканал 360.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия заранее знала о том, что США поставят Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «США не удивили нас: мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США», — сказал Шольц на пресс-конференции. Она доступна на youtube-канале немецкого издания tagesschau. Он добавил, что Запад объяснил свое решение тем, что других боеприпасов не хватает. Ранее Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов. Глава операций объединенного штаба Министерства обороны США Дуглас Симс сообщил, что припасы уже прибыли на Украину, передает «Национальная служба новостей». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российским войскам придется применить кассетные бомбы в зоне СВО в ответ на поставки, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...