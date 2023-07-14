Шольц раскрыл подробности о поставках кассетных боеприпасов Украине

Канцлер ФРГ Шольц: Германия знала, что США поставят кассетные боеприпасы Киеву

14 июля 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Запад объяснил свое решение тем, что других боеприпасов не хватает, заявил Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия заранее знала о том, что США поставят Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «США не удивили нас: мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США», — сказал Шольц на пресс-конференции. Она доступна на youtube-канале немецкого издания tagesschau. Он добавил, что Запад объяснил свое решение тем, что других боеприпасов не хватает. Ранее Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов. Глава операций объединенного штаба Министерства обороны США Дуглас Симс сообщил, что припасы уже прибыли на Украину, передает «Национальная служба новостей». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российским войскам придется применить кассетные бомбы в зоне СВО в ответ на поставки, сообщает телеканал 360.

Германия заранее знала о том, что США поставят Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «США не удивили нас: мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США», — сказал Шольц на пресс-конференции. Она доступна на youtube-канале немецкого издания tagesschau. Он добавил, что Запад объяснил свое решение тем, что других боеприпасов не хватает. Ранее Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов. Глава операций объединенного штаба Министерства обороны США Дуглас Симс сообщил, что припасы уже прибыли на Украину, передает «Национальная служба новостей». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российским войскам придется применить кассетные бомбы в зоне СВО в ответ на поставки, сообщает телеканал 360.