Аксенов доложил Путину, когда Крым оправится от пожара на военном полигоне

Ситуация в Кировском районе Крыма из-за пожара на военном полигоне вернется в нормальное русло в течение суток. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании с членами Правительства РФ в режиме ВКС.
«Ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток», — сказал Сергей Аксенов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в регионе после пожара. Он также отметил, что вся ситуация находится под контролем.
Аксенов добавил, что в результате пожара на полигоне сдетонировала часть боеприпасов. Из-за произошедшего, отметил он, в пунктах временного размещения остаются 217 человек, из них 55 — дети. URA.RU собрало всю информацию о пожаре в Крыму в одном материале.
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