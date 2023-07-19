Аксенов доложил Путину, когда Крым оправится от пожара на военном полигоне

Аксенов: после пожара на военном полигоне ситуация в Крыму нормализуется в течение суток

19 июля 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Сергей Аксенов доложил президенту о ситуации в регионе после пожара Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация в Кировском районе Крыма из-за пожара на военном полигоне вернется в нормальное русло в течение суток. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании с членами Правительства РФ в режиме ВКС. «Ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток», — сказал Сергей Аксенов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в регионе после пожара. Он также отметил, что вся ситуация находится под контролем. Аксенов добавил, что в результате пожара на полигоне сдетонировала часть боеприпасов. Из-за произошедшего, отметил он, в пунктах временного размещения остаются 217 человек, из них 55 — дети. URA.RU собрало всю информацию о пожаре в Крыму в одном материале.

Ситуация в Кировском районе Крыма из-за пожара на военном полигоне вернется в нормальное русло в течение суток. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании с членами Правительства РФ в режиме ВКС. «Ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток», — сказал Сергей Аксенов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в регионе после пожара. Он также отметил, что вся ситуация находится под контролем. Аксенов добавил, что в результате пожара на полигоне сдетонировала часть боеприпасов. Из-за произошедшего, отметил он, в пунктах временного размещения остаются 217 человек, из них 55 — дети. URA.RU собрало всю информацию о пожаре в Крыму в одном материале.