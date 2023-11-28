РБК: суд закрыл дело по иску «Роснефти» из-за ЧП на нефтепроводе «Дружба»

28 ноября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд Москвы закрыл один из исков «Транснефти» в отношении «Роснефти» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Москвы прекратил дело по иску «Транснефти» к «Роснефти» на два миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Претензия была связана с загрязнением топлива в трубопроводе «Дружба» в 2019 году, которое привело к сбоям поставок. Тогда было отмечено превышение хлорорганики, а компания «Транснефть» заявила, что сырье по трубе поступало от «Роснефти». «Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску „Транснефти“ к „Роснефти“ на два миллиарда рублей», — уточнили РБК в пресс-службе суда. Заседание проходило в закрытом режиме. Иск к «Роснефти» на сумму в два миллиарда рублей был подан «Транснефтью» в 2022 году на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам хранения. Это не единственный иск. На 31 января назначено судебное заседание по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 4,78 миллиарда рублей. Кроме того, в ноябре этого года был принят соответствующий иск на сумму в 7,28 миллиона рублей. Отношения между нефтяными компаниями были накалены еще в 2019 году. Тогда, например, председатель правления и президент компании «Транснефть» Николай Токарев обвинил пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева в нецензурных выражениях в свой адрес. Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено в апреле 2019 года. Происшествие привело к остановке транспортировки нефти в адрес зарубежных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Москвы прекратил дело по иску «Транснефти» к «Роснефти» на два миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Претензия была связана с загрязнением топлива в трубопроводе «Дружба» в 2019 году, которое привело к сбоям поставок. Тогда было отмечено превышение хлорорганики, а компания «Транснефть» заявила, что сырье по трубе поступало от «Роснефти». «Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску „Транснефти“ к „Роснефти“ на два миллиарда рублей», — уточнили РБК в пресс-службе суда. Заседание проходило в закрытом режиме. Иск к «Роснефти» на сумму в два миллиарда рублей был подан «Транснефтью» в 2022 году на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам хранения. Это не единственный иск. На 31 января назначено судебное заседание по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 4,78 миллиарда рублей. Кроме того, в ноябре этого года был принят соответствующий иск на сумму в 7,28 миллиона рублей. Отношения между нефтяными компаниями были накалены еще в 2019 году. Тогда, например, председатель правления и президент компании «Транснефть» Николай Токарев обвинил пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева в нецензурных выражениях в свой адрес. Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено в апреле 2019 года. Происшествие привело к остановке транспортировки нефти в адрес зарубежных стран.