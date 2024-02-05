Метеоролог назвал регионы, которые в ближайшие дни засыплет снегом

Метеоролог Шувалов: на Урале и в Предуралье снег достигнет 15 см

05 февраля 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

В Предуралье и на Урале 7 февраля выпадет до 15 см снега. отметил Александр Шувалов Фото: Илья Московец © URA.RU В среду 7 февраля в Урале и Предуралье ожидаются сильные осадки. Снега выпадет до 12-15 см, рассказал в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Где пройдут снегопады Новость по теме На Сахалине аэропорт закрыли на сутки из-за метели «Отголосок тепла, которое посетило в начале февраля Европейскую территорию России, перекочевало на Урал и в Предуралье. Причем, если в Екатеринбурге — это слабый минус, то в Оренбурге, Уфе, Стерлитамаке — это даже слабый плюс. Во вторник 6 февраля во второй половине дня в Башкирии и Оренбургской области количество осадков еще не столь значительно. Но чем севернее, тем больше высота выпавшего снега. В Оренбурге — 8-9 см, в Стерлитамаке 12 см, в Уфе 15 см. В среду 7 февраля во второй половине дня снегопады начинаются — Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил. Циклон влагонасыщенный, поэтому здесь тоже ожидается до 10 см, в горных районах может быть и до 15 см. Так что коммунальным службам придется поработать, засучив рукава», — объяснил Александр Шувалов. Где ожидается похолодание После снегопада Предуралье и Урал ждет похолодание, отметил метеоролог. «После снегопада начнется достаточно хорошее понижение температуры. Ожидается где-то -10, -15 градусов. В Москве со среды 7 февраля начнется понижение температуры, но наиболее сильно оно захватит четверг-пятницу (8-9 февраля). В ночные часы возможно -13,-18, днем -11,-14 градусов. Самая холодная ожидается ночь на субботу. Такая погода будет и в Санкт-Петербурге. Наиболее холодные ночи возможны со среды до субботы. 10 февраля начнутся изменения, ожидается очередная оттепель. Так что мотать погоду в феврале будет, может быть, даже сильнее, чем в январе и декабре. Ожидаются скачки температуры, давления, сопровождаемые сильными снегопадами. На горизонте — в выходные возможны ледяные дожди. Пройдут они большой полосой от Санкт-Петербурга до Волгограда», — добавил Шувалов. Почему так резко меняется погода Новость по теме Какой будет в России зима По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО», резкие перепады температур, которые были осенью и продолжаются зимой, связаны с изменением климата. «Идет разбалансировка климатической системы. Перестают преобладать зональные процессы, когда все более-менее упорядочено. На юге тепло, на севере холод. Начинают сейчас преобладать меридиональные процессы. То есть перенос либо с юга, либо с севера. И циклоны в основном идут по северному побережью континента. Сейчас они то ныряют глубоко, то выныривают с Балкан на север. Это одна из составляющих изменений климата — повышенная изменчивость погодных явлений», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В среду 7 февраля в Урале и Предуралье ожидаются сильные осадки. Снега выпадет до 12-15 см, рассказал в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Отголосок тепла, которое посетило в начале февраля Европейскую территорию России, перекочевало на Урал и в Предуралье. Причем, если в Екатеринбурге — это слабый минус, то в Оренбурге, Уфе, Стерлитамаке — это даже слабый плюс. Во вторник 6 февраля во второй половине дня в Башкирии и Оренбургской области количество осадков еще не столь значительно. Но чем севернее, тем больше высота выпавшего снега. В Оренбурге — 8-9 см, в Стерлитамаке 12 см, в Уфе 15 см. В среду 7 февраля во второй половине дня снегопады начинаются — Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил. Циклон влагонасыщенный, поэтому здесь тоже ожидается до 10 см, в горных районах может быть и до 15 см. Так что коммунальным службам придется поработать, засучив рукава», — объяснил Александр Шувалов. После снегопада Предуралье и Урал ждет похолодание, отметил метеоролог. «После снегопада начнется достаточно хорошее понижение температуры. Ожидается где-то -10, -15 градусов. В Москве со среды 7 февраля начнется понижение температуры, но наиболее сильно оно захватит четверг-пятницу (8-9 февраля). В ночные часы возможно -13,-18, днем -11,-14 градусов. Самая холодная ожидается ночь на субботу. Такая погода будет и в Санкт-Петербурге. Наиболее холодные ночи возможны со среды до субботы. 10 февраля начнутся изменения, ожидается очередная оттепель. Так что мотать погоду в феврале будет, может быть, даже сильнее, чем в январе и декабре. Ожидаются скачки температуры, давления, сопровождаемые сильными снегопадами. На горизонте — в выходные возможны ледяные дожди. Пройдут они большой полосой от Санкт-Петербурга до Волгограда», — добавил Шувалов. По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО», резкие перепады температур, которые были осенью и продолжаются зимой, связаны с изменением климата. «Идет разбалансировка климатической системы. Перестают преобладать зональные процессы, когда все более-менее упорядочено. На юге тепло, на севере холод. Начинают сейчас преобладать меридиональные процессы. То есть перенос либо с юга, либо с севера. И циклоны в основном идут по северному побережью континента. Сейчас они то ныряют глубоко, то выныривают с Балкан на север. Это одна из составляющих изменений климата — повышенная изменчивость погодных явлений», — заявил он.