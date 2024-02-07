Вице-премьер РФ прокомментировал возможность проведения Олимпийских игр в России

Чернышенко обозначил, что в ближайшем будущем Россия не примет Олимпийские игры
© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Дмитрия Чернышенко. Екатеринбург, чернышенко дмитрий
Олимпийское движение пропитано русофобией, подчеркнул Дмитрий Чернышенко Фото:

Россия в ближайшем будущем точно не сможет принять Олимпийские игры в своей стране. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подчеркнув, что это связано с русофобской позицией Международного олимпийского комитета (МОК). Однако он выразил надежду, что это временное явление.

«В ближайшем будущем, скорее всего, нет. Но это не столь страшно. Олимпийское движение сейчас заражено вирусом русофобии и растеряло свои базовые ценности. <…> Надеемся, что МОК все-таки изменит свою политику и через какое-то время сотрудничество удастся возобновить», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко в разговоре с ТАСС.

Он также обратил внимание, что Россия продолжает идти собственным путем. В стране проводятся спортивные мероприятия, реализуются новые форматы проведения соревнований. В России в целом создается новая спортивная инфраструктура, добавил Чернышенко.

Недавно вновь произошел скандал на почве Олимпийских игр. Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали от участия в предстоящих играх после допинг-скандала. Кроме того у нее отобрали все награды, которые она получила после участия в Олимпиаде в 2022 году.

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Россия в ближайшем будущем точно не сможет принять Олимпийские игры в своей стране. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подчеркнув, что это связано с русофобской позицией Международного олимпийского комитета (МОК). Однако он выразил надежду, что это временное явление. «В ближайшем будущем, скорее всего, нет. Но это не столь страшно. Олимпийское движение сейчас заражено вирусом русофобии и растеряло свои базовые ценности. <…> Надеемся, что МОК все-таки изменит свою политику и через какое-то время сотрудничество удастся возобновить», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко в разговоре с ТАСС. Он также обратил внимание, что Россия продолжает идти собственным путем. В стране проводятся спортивные мероприятия, реализуются новые форматы проведения соревнований. В России в целом создается новая спортивная инфраструктура, добавил Чернышенко. Недавно вновь произошел скандал на почве Олимпийских игр. Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали от участия в предстоящих играх после допинг-скандала. Кроме того у нее отобрали все награды, которые она получила после участия в Олимпиаде в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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