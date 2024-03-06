Школьник стал восьмимиллионным посетителем выставки «Россия» и получил билеты на игру сборной РФ

Восьмимиллионный посетитель выставки «Россия» получил билеты на футбол

06 марта 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Посетителям выставки «Россия» регулярно дарят призы Фото: Георгий Бергал © URA.RU На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 14-летний школьник из Тюмени получил билеты на футбольный матч сборных России и Сербии, который состоится 21 марта. Он стал восьмимиллионным посетителем выставки в Москве. «У нас сегодня весеннее чудо — Вадим из Тюмени стал восьмимиллионным посетителем. А Выставка отмечает свой первый весенний миллион — и приз у нас тоже особенный, весенний. <…> Вадим и [и его брат] Роман насладятся игрой и пообщаются с нашими звездами футбола, которыми они стали благодаря своему титаническому труду. А у мальчишек еще все впереди…» — заявила гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. Глава АНО также поблагодарила футболистов российской сборной Алексея Смертина и Павла Погребняка, а также Российский футбольный союз за то, что они дарят билеты на «долгожданный матч». Мальчику, ставшему восьмимиллионным посетителем выставки-форума, 14 лет. Он получил сертификат на четыре персоны и сможет наблюдать за игрой из VIP-ложи. Кроме того, подростку и его семье организуют проезд и трехдневное проживание в Москве. Выставка «Россия» будет проходить на ВДНХ в Москве до 8 июля. Изначально форум должен был завершиться 12 апреля, однако президент России Владимир Путин поручил продлить мероприятие. Ранее сообщалось, что миллионная посетительница получила билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 14-летний школьник из Тюмени получил билеты на футбольный матч сборных России и Сербии, который состоится 21 марта. Он стал восьмимиллионным посетителем выставки в Москве. «У нас сегодня весеннее чудо — Вадим из Тюмени стал восьмимиллионным посетителем. А Выставка отмечает свой первый весенний миллион — и приз у нас тоже особенный, весенний. <…> Вадим и [и его брат] Роман насладятся игрой и пообщаются с нашими звездами футбола, которыми они стали благодаря своему титаническому труду. А у мальчишек еще все впереди…» — заявила гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. Глава АНО также поблагодарила футболистов российской сборной Алексея Смертина и Павла Погребняка, а также Российский футбольный союз за то, что они дарят билеты на «долгожданный матч». Мальчику, ставшему восьмимиллионным посетителем выставки-форума, 14 лет. Он получил сертификат на четыре персоны и сможет наблюдать за игрой из VIP-ложи. Кроме того, подростку и его семье организуют проезд и трехдневное проживание в Москве. Выставка «Россия» будет проходить на ВДНХ в Москве до 8 июля. Изначально форум должен был завершиться 12 апреля, однако президент России Владимир Путин поручил продлить мероприятие. Ранее сообщалось, что миллионная посетительница получила билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре, пишет RT.