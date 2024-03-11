В Словакии предложили альтернативу отправке войск НАТО на Украину

Минобороны Словакии: ВСУ помогло бы возвращение украинцев, а не военные НАТО

11 марта 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Войска НАТО на Украине спровоцируют глобальный конфликт, напомнил Роберт Калиняк Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине надо задуматься над тем, как вернуть боеспособных украинцев из-за рубежа, а не о помощи военных НАТО. Об этом заявил глава минобороны НАТО Роберт Калиняк. «Ничего бы не помогло украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинцев. Вместо того чтобы посмотреть на конфликт реалистично, они все время кричат об оружии и дальнейшей эскалации ситуации», — написал Роберт Калиняк на своей странице в соцсетях. Он отметил, что «воинственная оппозиция» использует военные действия России и Украины как «убогую политическую борьбу». Отправка военных НАТО станет для Москвы красной линией, заявил Калиняк. Такой шаг может спровоцировать глобальный конфликт. Суверенитет Украины можно защитить только через мирные переговоры. Сейчас перед Западом стоит дилемма: отправлять или нет войска НАТО на Украину. К такому риску лидеры страны не готовы из-за риска прямого конфликта с Россией. The American Conservative отмечает, что Украина самостоятельно неспособна больше противостоять России. Первым идею отправить войска запада на Украину озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, передает RT.

Украине надо задуматься над тем, как вернуть боеспособных украинцев из-за рубежа, а не о помощи военных НАТО. Об этом заявил глава минобороны НАТО Роберт Калиняк. «Ничего бы не помогло украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинцев. Вместо того чтобы посмотреть на конфликт реалистично, они все время кричат об оружии и дальнейшей эскалации ситуации», — написал Роберт Калиняк на своей странице в соцсетях. Он отметил, что «воинственная оппозиция» использует военные действия России и Украины как «убогую политическую борьбу». Отправка военных НАТО станет для Москвы красной линией, заявил Калиняк. Такой шаг может спровоцировать глобальный конфликт. Суверенитет Украины можно защитить только через мирные переговоры. Сейчас перед Западом стоит дилемма: отправлять или нет войска НАТО на Украину. К такому риску лидеры страны не готовы из-за риска прямого конфликта с Россией. The American Conservative отмечает, что Украина самостоятельно неспособна больше противостоять России. Первым идею отправить войска запада на Украину озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, передает RT.