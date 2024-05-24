Володин подписал рекомендации Госдумы по изменению налоговой системы

Госдума подготовила рекомендации по совершенствованию налоговой системы. Их подписал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направлен в правительство.
Предложения включают введение многоступенчатой шкалы НДФЛ, увеличение вычетов для многодетных семей, а также меры налоговой поддержки для бизнеса, вкладывающего в развитие производства и технологий. Также Госдума предлагает изменения в упрощенной системе налогообложения и механизмы поощрения плательщиков, готовых работать «в белую». В документе подчеркивается, что изменения не коснутся большинства граждан, сообщили в пресс-службе Думы.
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