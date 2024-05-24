Экономика Володин подписал рекомендации Госдумы по изменению налоговой системы 24 мая 2024 в 21:10 Размер текста - 17 + Изменения налоговой системы не коснутся большинства россиян, уверяют в ГД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума подготовила рекомендации по совершенствованию налоговой системы. Их подписал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направлен в правительство. Предложения включают введение многоступенчатой шкалы НДФЛ, увеличение вычетов для многодетных семей, а также меры налоговой поддержки для бизнеса, вкладывающего в развитие производства и технологий. Также Госдума предлагает изменения в упрощенной системе налогообложения и механизмы поощрения плательщиков, готовых работать «в белую». В документе подчеркивается, что изменения не коснутся большинства граждан, сообщили в пресс-службе Думы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Госдума подготовила рекомендации по совершенствованию налоговой системы. Их подписал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направлен в правительство. Предложения включают введение многоступенчатой шкалы НДФЛ, увеличение вычетов для многодетных семей, а также меры налоговой поддержки для бизнеса, вкладывающего в развитие производства и технологий. Также Госдума предлагает изменения в упрощенной системе налогообложения и механизмы поощрения плательщиков, готовых работать «в белую». В документе подчеркивается, что изменения не коснутся большинства граждан, сообщили в пресс-службе Думы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям