Володин подписал рекомендации Госдумы по изменению налоговой системы

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Изменения налоговой системы не коснутся большинства россиян, уверяют в ГД Фото:

Госдума подготовила рекомендации по совершенствованию налоговой системы. Их подписал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направлен в правительство.

Предложения включают введение многоступенчатой шкалы НДФЛ, увеличение вычетов для многодетных семей, а также меры налоговой поддержки для бизнеса, вкладывающего в развитие производства и технологий. Также Госдума предлагает изменения в упрощенной системе налогообложения и механизмы поощрения плательщиков, готовых работать «в белую». В документе подчеркивается, что изменения не коснутся большинства граждан, сообщили в пресс-службе Думы.

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Госдума подготовила рекомендации по совершенствованию налоговой системы. Их подписал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направлен в правительство. Предложения включают введение многоступенчатой шкалы НДФЛ, увеличение вычетов для многодетных семей, а также меры налоговой поддержки для бизнеса, вкладывающего в развитие производства и технологий. Также Госдума предлагает изменения в упрощенной системе налогообложения и механизмы поощрения плательщиков, готовых работать «в белую». В документе подчеркивается, что изменения не коснутся большинства граждан, сообщили в пресс-службе Думы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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