ВСУ попытались атаковать территорию РФ французским оружием

ВСУ атаковали РФ французской бомбой Hammer (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ попытались атаковать территорию РФ при помощи французской авиабомбы Hammer. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой авиационной бомбы Hammer французского производства и реактивной системы залпового огня „Ольха“ по объектам на территории РФ», —
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