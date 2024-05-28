ВСУ попытались атаковать территорию РФ французским оружием

28 мая 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали РФ французской бомбой Hammer (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ попытались атаковать территорию РФ при помощи французской авиабомбы Hammer. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой авиационной бомбы Hammer французского производства и реактивной системы залпового огня „Ольха“ по объектам на территории РФ», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Атака произошла примерно в 20 часов по московскому времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ попытались атаковать территорию РФ при помощи французской авиабомбы Hammer. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой авиационной бомбы Hammer французского производства и реактивной системы залпового огня „Ольха“ по объектам на территории РФ», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Атака произошла примерно в 20 часов по московскому времени.