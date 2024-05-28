28 мая 2024

ВСУ попытались атаковать территорию РФ французским оружием

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел,  stock
ВСУ атаковали РФ французской бомбой Hammer (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать территорию РФ при помощи французской авиабомбы Hammer. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой авиационной бомбы Hammer французского производства и реактивной системы залпового огня „Ольха“ по объектам на территории РФ», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Атака произошла примерно в 20 часов по московскому времени.

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ВСУ попытались атаковать территорию РФ при помощи французской авиабомбы Hammer. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой авиационной бомбы Hammer французского производства и реактивной системы залпового огня „Ольха“ по объектам на территории РФ», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Атака произошла примерно в 20 часов по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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