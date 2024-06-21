На Украине объявили о коллапсе экономической системы

Экономист Кущ: экономическая модель Украины находится в коллапсе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украине нужно научиться жить без фактора черноморских портов, сообщил экономист Алексей Кущ
Украине нужно научиться жить без фактора черноморских портов, сообщил экономист Алексей Кущ Фото:

Украинская модель экономического развития, ориентирующаяся на аграрные ресурсы, цифровые и трудовые ресурсы, сейчас испытывает коллапс. Об этом сообщил украинский экономист Алексей Кущ. 

«Коллапс модели развития Украины „зерно и мозги“, которую все эти годы „пушили“ на международных форумах, особенно в Давосе. <...> Крайне убогая модель и к тому же ужасно невыгодная для развития страны, истощающая ее ресурсы и перечеркивающая будущее», — констатировал Кущ. Свое мнение он выразил на странице в соцсетях. 

Украина, отметил Кущ, экспортировала три вида сырья: аграрное, цифровое (IT-сектор) и трудовые ресурсы. По его мнению, в аграрном секторе нарастают логистические и транспортные проблемы. Кущ советует научиться жить без фактора черноморских портов, которые могут в любой момент заблокироваться. ИТ-сектор зависит от стабильности и низких рисков, однако уже 20% специалистов покинули Украину. В области трудовой ситуации в конфликте устоявшаяся модель заработков в Европе с последующими инвестициями в Украину рухнула, теперь многие украинцы стремятся переехать на Запад и вывезти свои семьи, что привело к сокращению денежных переводов.

О проблемах в экономике Украины сообщали и официальные лица. Например, заместитель генерального прокурора страны Дмитрий Вербицкий заявлял, что Украина теряет значительные суммы в виде налогов из-за нелегального экспорта зерновых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская модель экономического развития, ориентирующаяся на аграрные ресурсы, цифровые и трудовые ресурсы, сейчас испытывает коллапс. Об этом сообщил украинский экономист Алексей Кущ.  «Коллапс модели развития Украины „зерно и мозги“, которую все эти годы „пушили“ на международных форумах, особенно в Давосе. <...> Крайне убогая модель и к тому же ужасно невыгодная для развития страны, истощающая ее ресурсы и перечеркивающая будущее», — констатировал Кущ. Свое мнение он выразил на странице в соцсетях.  Украина, отметил Кущ, экспортировала три вида сырья: аграрное, цифровое (IT-сектор) и трудовые ресурсы. По его мнению, в аграрном секторе нарастают логистические и транспортные проблемы. Кущ советует научиться жить без фактора черноморских портов, которые могут в любой момент заблокироваться. ИТ-сектор зависит от стабильности и низких рисков, однако уже 20% специалистов покинули Украину. В области трудовой ситуации в конфликте устоявшаяся модель заработков в Европе с последующими инвестициями в Украину рухнула, теперь многие украинцы стремятся переехать на Запад и вывезти свои семьи, что привело к сокращению денежных переводов. О проблемах в экономике Украины сообщали и официальные лица. Например, заместитель генерального прокурора страны Дмитрий Вербицкий заявлял, что Украина теряет значительные суммы в виде налогов из-за нелегального экспорта зерновых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...