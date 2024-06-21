На Украине объявили о коллапсе экономической системы

Украинская модель экономического развития, ориентирующаяся на аграрные ресурсы, цифровые и трудовые ресурсы, сейчас испытывает коллапс. Об этом сообщил украинский экономист Алексей Кущ.
«Коллапс модели развития Украины „зерно и мозги“, которую все эти годы „пушили“ на международных форумах, особенно в Давосе. <...> Крайне убогая модель и к тому же ужасно невыгодная для развития страны, истощающая ее ресурсы и перечеркивающая будущее», — констатировал Кущ. Свое мнение он выразил на странице в соцсетях.
Украина, отметил Кущ, экспортировала три вида сырья: аграрное, цифровое (IT-сектор) и трудовые ресурсы. По его мнению, в аграрном секторе нарастают логистические и транспортные проблемы. Кущ советует научиться жить без фактора черноморских портов, которые могут в любой момент заблокироваться. ИТ-сектор зависит от стабильности и низких рисков, однако уже 20% специалистов покинули Украину. В области трудовой ситуации в конфликте устоявшаяся модель заработков в Европе с последующими инвестициями в Украину рухнула, теперь многие украинцы стремятся переехать на Запад и вывезти свои семьи, что привело к сокращению денежных переводов.
О проблемах в экономике Украины сообщали и официальные лица. Например, заместитель генерального прокурора страны Дмитрий Вербицкий заявлял, что Украина теряет значительные суммы в виде налогов из-за нелегального экспорта зерновых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.