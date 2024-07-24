Людей внутри здания нет (архивное фото)
Вертолет Ка-32 был задействован для ликвидации пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, где огонь охватил верхние этажи, чердак и крышу. Об этом сообщили в МЧС России.
«К тушению пожара в Москве привлечен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что людей внутри здания нет.
По информации спасательных служб, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. На месте происшествия работает более 150 спасателей и 46 единиц техники. Из пожара были эвакуированы 34 человека.
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