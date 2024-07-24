Вертолет Ка-32 вызвали для тушения пожара на юго-западе Москвы. Видео

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Людей внутри здания нет (архивное фото)
Людей внутри здания нет (архивное фото) Фото:

Вертолет Ка-32 был задействован для ликвидации пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, где огонь охватил верхние этажи, чердак и крышу. Об этом сообщили в МЧС России.

«К тушению пожара в Москве привлечен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что людей внутри здания нет.

По информации спасательных служб, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. На месте происшествия работает более 150 спасателей и 46 единиц техники. Из пожара были эвакуированы 34 человека.

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Вертолет Ка-32 был задействован для ликвидации пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, где огонь охватил верхние этажи, чердак и крышу. Об этом сообщили в МЧС России. «К тушению пожара в Москве привлечен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что людей внутри здания нет. По информации спасательных служб, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. На месте происшествия работает более 150 спасателей и 46 единиц техники. Из пожара были эвакуированы 34 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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