Экс-замминистра обороны Булгакова допросили по делу о сухпайках

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков был допрошен по делу о поставках некачественных сухпайков в армию. Генерал отвергает обвинения, которые были выдвинуты в ходе следствия.
«Один из фигурантов уголовного дела о получении взяток от руководителей Грязинского пищевого комбината и хищении 1,3 млрд руб. при поставках 9 млн некачественных сухпайков в российскую армию заключил досудебное соглашение со следствием. Сам Булгаков был допрошен», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По версии следствия, через посредника Игоря Котельникова, который скончался в июле, генерал якобы влиял на заключение контрактов на поставку сухпайков.
Булгаков, в свою очередь, утверждает, что его знакомство с Котельниковым было поверхностным и отрицает любое участие в коррупционных схемах, связанных с поставками продовольствия для армии. Адвокат Алексей Дудник подчеркнул, что обвинения в адрес его подзащитного часто оказываются выдумками и на данный момент Булгаков обвиняется лишь по одному уголовному делу.
Ранее Дмитрий Булгаков был арестован по обвинению в коррупции, связанной с поставками некачественной еды в российские войска по завышенным цена. Он, используя свое служебное положение, якобы способствовал заключению контрактов Минобороны с определенными коммерческими структурами, в том числе с АО «Грязинский пищевой комбинат», руководство которого также стало фигурантом уголовного дела по обвинению в присвоении имущества. Басманный суд Москвы постановил продлить арест Булгакова до 25 декабря 2024 года, обвиняя его в мошенничестве крупных размеров, передает RT.
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