ВСУ утром атаковали Россию 84 БПЛА: главное о спецоперации на 10 ноября

Оказывать военную и финансовую поддержку Киеву США перестанут при условии, если победившей на президентских выборах Дональд Трамп и глава России Владимир Путин договорятся о частичной территориальной целостности Украины. Об этом заявил профессор международных отношений Гарвардского университета имени Роберта и Рене Белфер Стивен Уолт. А пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) в приграничье Курской области за последние сутки потеряли более 290 солдат, сообщили в Минобороны РФ. Также противник лишился семи бронированных машин и трех минометов. Помимо этого украинские военные пытаются исправить свое положение в Курахово в ДНР. В городе идут гражданские бои. ВСУ перебрасывают к нему небольшие группы солдат. Главное об СВО к вечеру 10 ноября — в материале URA.RU.
Условия отказа США в помощи Украине
Соединенные Штаты Америки перестанут оказывать военную и финансовую поддержку Украины в случае если победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин договорятся о частичной территориальной целостности Украины, которая в свою очередь откажется от вступления в НАТО. С таким мнением выступил профессор международных отношений Гарвардского университета имени Роберта и Рене Белфер Стивен Уолт. Он уточнил, что, если лидеры государств смогут договориться, американец разрешение российско-украинского конфликта припишет себе.
Советник Трампа поделился, как правильно взаимодействовать с Россией
Советник избранного президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, заявил, что новая американская администрация должна начать отношения с Россией с личных встреч, а не с введения санкций. По его мнению, такой подход окажется более эффективным в решении накопившихся проблем.
Атака по российским регионами
Утренняя массовая атака БПЛА
В утро 10 ноября ВСУ осуществили атаку по территории России, используя 84 беспилотника самолетного типа (БПЛА). По данным российского оборонного ведомства, все беспилотники были успешно сбиты или подавлены системами РЭБ.
В Подмосковье есть пострадавшие
В Раменском районе Подмосковья были уничтожены и обезврежены 34 дронов ВСУ. В результате падения обломков украинских беспилотников пять человек получили ранения. Несколько жилых домов загорелось.
Тульская область
Тульская область столкнулась с нападением украинских беспилотников, став шестым российским регионом, который атаковали ВСУ за сутки. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, системы противовоздушной обороны смогли успешно отразить атаку. В результате инцидента не было зарегистрировано ни повреждений, ни пострадавших. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем.
Кураховское направление
Городские бои в Курахово
В Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) развернуты городские бои. Украинские военные активно пытаются перебросить к городу небольшие группы солдат.
Взятие Волченки
Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации установили контроль над населенным пунктом Волченка в ДНР. Село расположено в Покровском районе региона, рядом с Кураховкой. В операции по освобождению населенного пункта участвовали бойцы подразделения группировки войск «Центр».
Купянское направление
Российские военные в районе населенного пункта Кучеровка уничтожили несколько терминалов Starlink компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Украинские подразделения потеряли связь и доступ к спутниковому интернету. Пострадала логистика ВСУ.
Краснолиманское направление
Войска Российской Федерации продолжают наступление в районе Красного Лимана на территории Донецкой Народной Республики, занимая ключевые позиции и освобождая участки от присутствия Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил лидер ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале.
ВС РФ используют в зоне проведения СВО дроны «Орлан-30»
Российские военные в зоне проведения специальной военной операции для ведения воздушной разведки и наведения управляемых боеприпасов используют беспилотники — «Орлан-30». В Минобороны РФ отметили у данных БПЛА отличную видимость в темноте, в воздухе он может зависнуть до восьми часов, а также способен развить скорость более 150 километров в час. А точно навестись на цель помогает «Орлану» лазерный целеуказатель-дальномер.
Потери ВСУ за сутки
За последние сутки противник потерял свыше 290 военнослужащих, еще три бойца ВСУ были взяты в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там же отметили, что ВС РФ уничтожили пять танков противника, три боевые машины пехоты.
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