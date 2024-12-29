Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Проект, опубликованный на официальном сайте правовых актов, предусматривает значительное увеличение объема медицинской помощи в нескольких ключевых направлениях.
Особое внимание в программе уделено увеличению доступности медицинских услуг для граждан репродуктивного возраста. «В рамках этой программы обследование смогут пройти свыше 19 млн человек (32% от общего числа женщин и мужчин в возрасте 18–49 лет). Также предусмотрено 103 тыс. случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что на 13% больше, чем в 2024 году», — говорится в документе.
Кроме того, программа включает улучшение услуг для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет и вирусный гепатит C. Предусмотрено 820 тысяч комплексных посещений «школ сахарного диабета» и увеличение охвата лечения больных гепатитом C в 2,5 раза. Также планируется расширение оказания онкологической помощи и увеличение расходов на реабилитацию ветеранов боевых действий.
Согласно информации, предоставленной ранее пресс-службой Министерства здравоохранения РФ, в программе запланированы следующие меры: расширение государственных финансовых ассигнований на все формы бесплатного медицинского обслуживания, включая профилактические медосмотры, реабилитационные программы и лечение в стационарах; увеличение количества медицинских услуг, цель которых — оценка здоровья жителей страны репродуктивного возраста; наращивание финансирования дорогих диагностических процедур, напоминает «Царьград». Кроме того, по сравнению с 2024 годом, предвидится повышение стандартного объема оказываемой помощи в секторе онкологии для дневных стационаров.
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