ЗакС Петербурга выдвинуло Желудкова на новый срок главы Контрольно-счетной палаты

На заседании Бюджетно-финансового комитета (БФК) Законодательного собрания единогласно было принято решение о выдвижении Константина Желудкова на новый срок на посту председателя Контрольно-счетной палаты (КСП). Об этом сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.
«Кандидатура Желудкова была поддержана единогласно на заседании БФК 17 марта. Сам Желудков, который присутствовал на заседании, поблагодарил депутатов за доверие», — пишет ЗАКС.Ру.
Константин Желудков связан с Контрольно-счетной палатой с 2012 года, начав свою карьеру в данной структуре с позиции аудитора, и в июне 2020 года был назначен ее председателем. До работы в КСП, он занимал значимые должности в административных структурах Санкт-Петербурга, включая заместителя председателя комитета по физической культуре и руководителя администрации Петроградского района.
Контрольно-счетная палата, созданная в 1995 году по инициативе Законодательного собрания, играет ключевую роль в надзоре за корректным расходованием бюджетных средств города. Палата осуществляет ревизии хозяйственной деятельности муниципальных органов, районных администраций и различных комитетов, обеспечивая тем самым прозрачность и законность финансовых операций на местном уровне.
Помимо депутатов Законодательного собрания, губернатор Петербурга также имеет право предлагать кандидатуры на пост председателя Контрольно-счетной палаты. Закон требует, чтобы кандидатуры были представлены парламенту за три месяца до окончания срока полномочий действующего председателя, что гарантирует достаточное время для рассмотрения всех претендентов.
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