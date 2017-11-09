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09 ноября 2017
14:30  09 ноября 2017 0

Министру образования РФ показывают Челябинск

Форум ректоров ВУЗов России и Казахстана. Челябинск, васильева ольга
Ольге Васильевой покажут самую большую школу областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева в четверг, 9 ноября, осматривает новые объекты сферы образования в Челябинске, сообщили «URA.RU» в правительстве области. Экскурсию по городу проводит глава минобразования региона Александр Кузнецов.

Ольге Васильевой уже показали объекты в ЖК «Ньютон» — новый детский сад и филиал Дворца творчества молодежи. Министру предстоит осмотреть новую школу в микрорайоне Парковый, открывшуюся 1 сентября 2017 года. Это самая большая школа в области, построенная по поручению президента РФ Владимира Путина.

Самого Путина ждут в Челябинске во второй половине дня вместе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы двух государств примут участие в российско-казахстанском форуме, открывшемся 8 ноября.

Министр Ольга Васильева приехала в Челябинск 8 ноября. В город съезжаются руководители других ведомств, чтобы принять участие в деловой части форума на площадках группы компаний «КОНАР». На Южный Урал уже прибыли губернаторы приграничных с Казахстаном территорий, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 8 ноября провел прием участников форума.

Владимир Путин также побывает на компрессорном заводе. Планируется его участие в открытии памятника Петру Столыпину в сквере у органного зала «Родина» на набережной Миасса. Ближайший торговый комплекс «Европа-Азия» работает до 15 часов. Набережную уже очистили от автомобилей.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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