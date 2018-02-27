Эксперты рассказали о рекордно низком количестве жалоб на выборах президента РФ

14:23 27 февраля 2018 5

Кампания развивается непривычно тихо Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Активисты движения «Общество за честные выборы» провели опрос экспертов, наблюдателей со всей России на предмет выявленных нарушений избирательного законодательства. Показатели оказались рекордно низкими.

«Лично ко мне обращений по нарушениям не было. Открыта горячая линия. Граждане в основном обращаются не по поводу нарушения избирательных прав, а чисто информационно. В избирательную комиссию тоже обращений не было. Но вся борьба еще впереди. Поживем-увидим», — заявил уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалобаева. «Был один инцидент, когда один из агитаторов, который разбрасывал по почтовым ящикам предвыборные листовки, оказался несовершеннолетним. Конечно, это было нарушением избирательного процесса, но ошибкой системной не стало. Что будет дальше — посмотрим», — отметил председатель Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Заякин.

Единственным серьезным нарушением остается история, когда КПРФ распространяла в Сибири незаконные агитационные листовки в пользу Павла Грудинина. Тогда ЦИК ограничился вынесением предупреждения в адрес компартии, напоминает «Национальная служба новостей». Сейчас это стало просто наиболее ярким в текущей кампании примером того, как не надо делать.

«Как и многие регионы, мы столкнулись с такой проблемой, как газеты Грудинина. Они были выпущены до официального начала предвыборной агитации. На газетах не были проставлено, что тиражи оплачены из избирательного фонда. Сначала в Новосибирской области были обнаружены эти газеты, потом — у нас, в Иркутской. Это единственное неприятное событие», — рассказала Светлана Уралова, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области.

В целом же, по мнению наблюдателей, обстановка перед выборами остается спокойной. «Я не нахожу острых точек. Общий предвыборный фон очень спокойный, даже в какой-то момент понимаешь, что выборы-то уже скоро — пора бы активность проявить. Суеты и нарушений нет», — пояснил первый ректор Тюменского государственного университета Валерий Дубицкий.