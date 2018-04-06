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06 апреля 2018
22:37  06 апреля 2018 0

Выяснилось, куда россияне отправятся на майские праздники. В списке есть Екатеринбург

Улицы города за полгода до ЧМ-2018. Готовность принять туристов. Екатеринбург, водонапорная башня, москвин дмитрий, екатеринбург
Столица Среднего Урала набирает популярность среди туристовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Интернет-поисковик авиабилетов и отелей Skyscanner назвал самые популярные среди россиян направления на майские праздники. В этом году выходными будут даты с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая.

В майские праздники самыми желанными направлениями у россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Прага и Стамбул. Что касается всплеска популярности, среди городов России лидером стал Ростов-на-Дону. Также в рейтинг вошли Казань, Краснодар и Екатеринбург. По сравнению с 2017 годом спрос на поездки в столицу Среднего Урала вырос на 41%.

Специалисты интернет-поисковика посоветовали туристам в целях экономии покупать билеты заранее или использовать «гибкий поиск». «Чтобы сэкономить на путешествиях в праздники мы рекомендуем использовать гибкий поиск. Стоит сдвинуть поездку на два-три дня в сторону от официальных выходных — и вы легко сможете сэкономить 20-30%, а порой и до 50% от цены на „горячие“ даты», — пояснил менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.

Наталья Михалева
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