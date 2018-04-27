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27 апреля 2018
17:43  27 апреля 2018 1

Работники «Русала» на Урале готовы скинуться Дерипаске, чтобы он отказался от компании. «Кто тысячу рублей, кто две»

Рабочие Богословского алюминиевого завода хотят, чтобы Олег Дерипаска выполнил условия СШАФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Сотрудники предприятий «Русала» в Краснотурьинске готовы собрать средства для того, чтобы Олег Дерипаска отказался от своего актива и продал его. Таким образом они предлагают бизнесмену выполнить условия минфина США для ослабления санкций.

Ситуация с американскими санкциями против Олега Дерипаски и «Русала» и угроза массовых сокращений активно обсуждаются работниками Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске, пишет «Новая газета». «Ситуация такая: молчать, конечно, бесполезно. Но и протестовать тоже. Нам это доказали в 2012 году, когда закрывали электролизный цех. Две тысячи человек сократили, — рассказал один из рабочих. — Теперь остается только ждать решения больших дядей. Американских и наших. Мы как бы у них в заложниках».

При этом сотрудники завода даже обсудили идею своими силами собрать деньги, чтобы кто-нибудь выкупил «Русал» у Дерипаски и таким образом были выполнены требования США для смягчения санкций. «Мы, понятное дело, с предложениями к олигархам не пойдем. Но можем помочь с выкупом: скинемся сами Олегу Владимировичу, сколько сможем. Кто тысячу рублей, кто две. Нас тут 3000 человек. Полмиллиона наберем. Главное, чтобы нам работу оставили», — поделился рабочий БАЗа.

Официальный представитель «Русала» на Урале Роман Лукичев в ответ на просьбу «URA.RU» прокомментировать предложение рабочих сказал, что также прочел о нем в прессе, и заявил, что предприятия «работают в штатном режиме». На инициативу рабочих руководство никак реагировать не будет.

Дарья Корчак
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