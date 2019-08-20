Самолет планируется убрать с поля до конца августа Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Из самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жесткую посадку на кукурузное поле в Подмосковье, начали откачивать топливо. Соответствующие кадры были опубликованы в сети.

«Как топливо будет слито, лайнер разберут и вывезут с поля», — добавляет Life.ru к опубликованным фотографиям, на которых запечатлен процесс. Рядом с самолетом находятся несколько пожарных машин и бензовоз, а также специалисты, которые проводят необходимые процедуры. Ожидается, что лайнер будет демонтирован до 26 августа.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле 15 августа спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. Оба двигателя лайнера вышли из строя после того, как в них попали птицы. 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили. Пилотов и бортпроводников представили к госнаградам, а пассажирам начали выплачивать компенсацию в размере 100 тысяч рублей, уточняет агентство Nation News.