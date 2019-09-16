Звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов присоединился к флешмобу под названием #семейный_альбом89. Инициатором акции в начале осени стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Смысл акции в том, чтобы показать, как изменились города Ямала с течением времени. Соколов поделился снимками со времен обустройства Нового Уренгоя, когда будущий шоумен был участником студенческого трудового отряда. Вместе с ним на фоне городской стелы сфотографированы еще 34 студента, которые также работали в газовой столице России. На втором снимке запечатлены уже участники шоу «Уральские пельмени», которые одеты в куртки «стройотрядовцев», передает «Север-пресс».
Получить комментарий Соколова на момент публикации не удалось. Его представители уточнили, что сотрудники одного из окружных изданий нашли архивные снимки артиста и спросили, не хочет ли шоумен принять участие во флешмобе. Он согласился, но вспомнить историю из жизни, связанную с Новым Уренгоем, не смог.
Ранее глава Ямала Дмитрий Артюхов в своих аккаунтах социальных сетей показал, каким был в школе, и сравнил то время с нынешней ситуацией в учебном заведении.