Участник «Уральских пельменей» присоединился к губернаторскому флешмобу. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция фейк-поддержки Юлии Михалковой после её снятия с предвыборной гонки. Екатеринбург, соколов дмитрий
Дмитрий Соколов участвовал в благоустройстве Нового УренгояФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов присоединился к флешмобу под названием #семейный_альбом89. Инициатором акции в начале осени стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Смысл акции в том, чтобы показать, как изменились города Ямала с течением времени. Соколов поделился снимками со времен обустройства Нового Уренгоя, когда будущий шоумен был участником студенческого трудового отряда. Вместе с ним на фоне городской стелы сфотографированы еще 34 студента, которые также работали в газовой столице России. На втором снимке запечатлены уже участники шоу «Уральские пельмени», которые одеты в куртки «стройотрядовцев», передает «Север-пресс».

Получить комментарий Соколова на момент публикации не удалось. Его представители уточнили, что сотрудники одного из окружных изданий нашли архивные снимки артиста и спросили, не хочет ли шоумен принять участие во флешмобе. Он согласился, но вспомнить историю из жизни, связанную с Новым Уренгоем, не смог.

Ранее глава Ямала Дмитрий Артюхов в своих аккаунтах социальных сетей показал, каким был в школе, и сравнил то время с нынешней ситуацией в учебном заведении.

Фото: ИА «Север-пресс»
Фото: ИА «Север-пресс»

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...