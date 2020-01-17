В борьбе за важный титул российской спортсменке помогает бизнесмен Андрей Симановский Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Российская шахматистка Александра Горячкина в восьмой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам одержала победу над действующей чемпионкой мира, китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Противостояние состоялось во Владивостоке, партия завершилась после 45-го хода Горячкиной (она играла белыми фигурами). Общий счет — 4,5:3,5 в пользу российской шахматистки. Девятая партия запланирована на 19 января.

В общей сложности спортсменки проведут 12 партий. Завершится турнир 24 января. Первая часть матча проходила в Шанхае и завершилась ничьей, остальные партии проходят во Владивостоке. В четвертой партии победу одержала китаянка, в пятой лидерство было на стороне российской шахматистки, шестая и седьмая партия вновь были сыграны вничью.

Помимо звания чемпионки мира по шахматам, победительница получит денежное вознаграждение. Призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро, 60% от этой суммы достанется одной из спортсменок. Российские спортсменки не получали мировой титул с 2008 года, когда обладательницей звания стала Александра Костенюк.

Ранее «URА.RU» сообщало, что спонсором шахматистки Александры Горячкиной, сейчас проживющей в Салехарде, стала екатеринбургская компания «Сима-ленд», которую возглавляет предприниматель Андрей Симановский. Сама Горячкина на сегодняшний момент является международным гроссмейстером, чемпионкой мира и Европы в составе сборной России, а также победительницей турнира претенденток.