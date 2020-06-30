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Парижское соглашение — договор в рамках конвенции ООН об изменении климата, регулирующий меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Его подписали 195 стран и представители ЕС.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

Делиться своим видением ситуации будут замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, гендиректор ПАО «Энел» Стефан Звегинцов, член совета директоров ПАО «Северсталь» Филип Дэйер и другие эксперты. Модераторами дискуссии выступят директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин и заместитель председателя Ассоциации Европейского бизнеса Михаил Аким.

В онлайн-встрече принимают участие представители отечественной промышленности. Они обсудят, готовы ли российские компании к реальным шагам по сокращению выбросов парниковых газов, какие возможности и ограничения это вызывает и другие вопросы.

Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Парижское соглашение: вызовы и возможности для российской промышленности». Обсуждение стартует в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.

Эксперты обсудят, готовы ли российские компании к реальным шагам по сокращению выбросов парниковых газов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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