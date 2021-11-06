Дуров предупредил о появлении платной подписки в Telegram

Платная подписка поможет блокировать рекламу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Telegram появится платная подписка, с помощью которой пользователи смогут отключать рекламу. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

«Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», — заявил Павел Дуров в своем telegram-канале.

Также он отметил, что рассматривается возможность блокировать рекламу авторам в своих каналах. Дуров подчеркнул, что продолжит работать над тем, чтобы Telegram стал безубыточным проектом, при этом в приоритете будут оставаться интересы пользователей и авторов контента.