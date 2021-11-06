Дуров предупредил о появлении платной подписки в Telegram

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Платная подписка поможет блокировать рекламу Фото:

В Telegram появится платная подписка, с помощью которой пользователи смогут отключать рекламу. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

«Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», — заявил Павел Дуров в своем telegram-канале.

Также он отметил, что рассматривается возможность блокировать рекламу авторам в своих каналах. Дуров подчеркнул, что продолжит работать над тем, чтобы Telegram стал безубыточным проектом, при этом в приоритете будут оставаться интересы пользователей и авторов контента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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