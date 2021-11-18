«Белавиа» отказалась перевозить мигрантов в Минск

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Правительство Узбекистана запретило мигрантам улетать в Белоруссию Фото:
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Белорусская авиакомпания «Белавия» перестанет перевозить мигрантов из Узбекистана в Минск. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

«В соответствии с решением компетентных органов Узбекистана с 17.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах авиакомпании „Белавиа“, направляющихся из Ташкента в Минск. Указанные ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Республике Беларусь», — сказано на сайте «Белавия».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прекращения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши Европа должна снять все свои санкции. Польша выступила за жесткие меры против мигрантов, скопившихся на границе, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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