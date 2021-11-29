В Екатеринбурге пациенты ночуют в коридорах детской больницы

Родители с детьми не могут попасть на прием к врачу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в детской городской больнице № 9 родители с больными детьми вынуждены ночевать в коридорах, ожидая своей очереди. Об этом сообщила одна из мам.

«Здесь очень много больных детей, но врач принимает только один. В час — по одному ребенку. Мой ребенок сидит с температурой 38,3 уже три часа», — рассказала Е1 жительница Екатеринбурга. Она отметила, что измученные дети спят на лавочках, а их родители вынуждены сидеть на полу.

Ранее житель Екатеринбурга не смог вызвать врача на дом, когда у ребенка поднялась температура до 39 градусов. В детской поликлинике на Космонавтов заявили, что они должны подойти в больницу самостоятельно. Однако состояние ребенка за это время ухудшилось.