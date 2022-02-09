Тюменских депутатов не пустят на заседание облдумы без ПЦР-теста

09 февраля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Депутатов могут не пустить в здание Тюменской облдумы без отрицательного теста Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутатов Тюменской областной думы обязали сделать ПЦР-тест накануне заседания регионального парламента. Об этом URA.RU сообщили несколько помощников народных избранников, пожелавших не называть имени. Заседание пройдет 10 февраля. «Сказали, что есть устное распоряжение — не пускать на заседание без свежего ПЦР-теста. При этом бесплатное тестирование закончилось 9 февраля. кто не успел — придется делать за свой счет. А как быть иногородним (в думе заседают представители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — прим. ред.), которые прилетают поздно вечером или рано утром? Многие недовольны», — посетовал источник в разговоре с агентством В управлении информполитики облдумы агентству подтвердили, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, депутаты сдали ПЦР-тесты. «Тесты пройдены, все парламентарии с отрицательным результатом спокойно попадут на заседание. Иногородние депутаты участвуют в заседании по ВКС», — отметили там. Кроме того, в парламенте не исключили, что в думу будут пускать при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Ранее URA.RU писало, что за последние сутки число госпитализаций больных с коронавирусом в Тюменской области выросло в пять раз — с 39 до 200 случаев. Всего 9 февраля в регионе COVID-19 нашли у 2 802 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутатов Тюменской областной думы обязали сделать ПЦР-тест накануне заседания регионального парламента. Об этом URA.RU сообщили несколько помощников народных избранников, пожелавших не называть имени. Заседание пройдет 10 февраля. «Сказали, что есть устное распоряжение — не пускать на заседание без свежего ПЦР-теста. При этом бесплатное тестирование закончилось 9 февраля. кто не успел — придется делать за свой счет. А как быть иногородним (в думе заседают представители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — прим. ред.), которые прилетают поздно вечером или рано утром? Многие недовольны», — посетовал источник в разговоре с агентством В управлении информполитики облдумы агентству подтвердили, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, депутаты сдали ПЦР-тесты. «Тесты пройдены, все парламентарии с отрицательным результатом спокойно попадут на заседание. Иногородние депутаты участвуют в заседании по ВКС», — отметили там. Кроме того, в парламенте не исключили, что в думу будут пускать при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Ранее URA.RU писало, что за последние сутки число госпитализаций больных с коронавирусом в Тюменской области выросло в пять раз — с 39 до 200 случаев. Всего 9 февраля в регионе COVID-19 нашли у 2 802 человек.