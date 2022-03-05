«Уральские авиалинии» восстановили авиасообщение с Азербайджаном

05 марта 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Уральские авиалинии» восстановила рейсы из России в Азербайджан. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова. «Авиасообщение с Азербайджаном восстановили», — ответила Гасникова на соответствующий вопрос. До этого в telegram-канале «Уральских авиалиний» была опубликована информация о временной отмене международных рейсов в четыре страны, включая Азербайджан. Позднее, пост был изменен, строка про Азербайджан была удалена. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет международные рейсы в Израиль, Армению, ОАЭ и тайский остров Пхукет. Решение было принято в связи со сложившейся обстановкой, сообщили в компании. Для российских самолетов ранее закрыли свои воздушные границы все страны Европейского Союза в ответ на специальную операцию Вооруженных Сил РФ на территории Украины. Следом пересечение российского воздушного пространства закрыла Росавиация для 36 стран.