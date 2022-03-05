«Уральские авиалинии» восстановили авиасообщение с Азербайджаном

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Аэропорт
Ранее опубликованный список отмененных рейсов содержал Азербайджан Фото:
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» восстановила рейсы из России в Азербайджан. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

«Авиасообщение с Азербайджаном восстановили», — ответила Гасникова на соответствующий вопрос. До этого в telegram-канале «Уральских авиалиний» была опубликована информация о временной отмене международных рейсов в четыре страны, включая Азербайджан. Позднее, пост был изменен, строка про Азербайджан была удалена.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет международные рейсы в Израиль, Армению, ОАЭ и тайский остров Пхукет. Решение было принято в связи со сложившейся обстановкой, сообщили в компании. Для российских самолетов ранее закрыли свои воздушные границы все страны Европейского Союза в ответ на специальную операцию Вооруженных Сил РФ на территории Украины. Следом пересечение российского воздушного пространства закрыла Росавиация для 36 стран.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» восстановила рейсы из России в Азербайджан. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова. «Авиасообщение с Азербайджаном восстановили», — ответила Гасникова на соответствующий вопрос. До этого в telegram-канале «Уральских авиалиний» была опубликована информация о временной отмене международных рейсов в четыре страны, включая Азербайджан. Позднее, пост был изменен, строка про Азербайджан была удалена. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет международные рейсы в Израиль, Армению, ОАЭ и тайский остров Пхукет. Решение было принято в связи со сложившейся обстановкой, сообщили в компании. Для российских самолетов ранее закрыли свои воздушные границы все страны Европейского Союза в ответ на специальную операцию Вооруженных Сил РФ на территории Украины. Следом пересечение российского воздушного пространства закрыла Росавиация для 36 стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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