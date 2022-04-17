Кадыров показал, каким оружием Россия будет освобождать Донбасс

17 апреля 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Российские военные используют системы залпового огня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с оружием, которым Россия будет освобождать Донбасс. Автор ролика — военнослужащий армии РФ, показал реактивные системы залпового огня. «Систематически мы становимся обладателями эксклюзивного видеоматериала с луганского направления, где, собственно, находится сам Бено (автор видео — прим. URA.RU) в составе Вооруженных сил РФ. На видео Бено демонстрирует нам реактивные системы залпового огня в полной боевой готовности, ожидающие поступления координат-позиций противника, чтобы в тотчас израсходовать весь боезапас», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Кадыров опубликовал видео с демонстрацией использования российской самоходной артиллерийской установки на Украине. Артиллерийским огнем националистов «выдавливают» со своих огневых позиций, сообщал глава Чечни. Спецоперация РФ на Украине проходит с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация. Также Россия помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду, отмечал президент. По его словам, приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры и исключение жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с оружием, которым Россия будет освобождать Донбасс. Автор ролика — военнослужащий армии РФ, показал реактивные системы залпового огня. «Систематически мы становимся обладателями эксклюзивного видеоматериала с луганского направления, где, собственно, находится сам Бено (автор видео — прим. URA.RU) в составе Вооруженных сил РФ. На видео Бено демонстрирует нам реактивные системы залпового огня в полной боевой готовности, ожидающие поступления координат-позиций противника, чтобы в тотчас израсходовать весь боезапас», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Кадыров опубликовал видео с демонстрацией использования российской самоходной артиллерийской установки на Украине. Артиллерийским огнем националистов «выдавливают» со своих огневых позиций, сообщал глава Чечни. Спецоперация РФ на Украине проходит с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация. Также Россия помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду, отмечал президент. По его словам, приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры и исключение жертв среди мирного населения.