Кадыров показал действия российских САУ на Украине. Видео

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Глава Чечни опубликовал видео применения российской техники на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил видео с демонстрацией применения российской самоходной артиллерийской установки в боях. Ролик появился в telegram-канале Кадырова.

«В штатном режиме проходит уничтожение бандеровщины, к счастью, без потерь со стороны российских войск. На этот раз Бено (автор видео) демонстрирует нам кадры наступательных действий российской армии. Артиллерийским огнем националисты выдавливаются из своих огневых позиций», — прокомментировал видео глава Чечни.

Ранее в telegram-канале Рамзана Кадырова появилось видео эвакуации раненого командира бригады, полковника армии РФ Юрия Медведева. Спасением военнослужащего занимались сотрудники чеченского спецназа.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил видео с демонстрацией применения российской самоходной артиллерийской установки в боях. Ролик появился в telegram-канале Кадырова. «В штатном режиме проходит уничтожение бандеровщины, к счастью, без потерь со стороны российских войск. На этот раз Бено (автор видео) демонстрирует нам кадры наступательных действий российской армии. Артиллерийским огнем националисты выдавливаются из своих огневых позиций», — прокомментировал видео глава Чечни. Ранее в telegram-канале Рамзана Кадырова появилось видео эвакуации раненого командира бригады, полковника армии РФ Юрия Медведева. Спасением военнослужащего занимались сотрудники чеченского спецназа. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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