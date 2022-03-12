Кадыров показал действия российских САУ на Украине. Видео 12 марта 2022 в 18:20 Размер текста - 17 + Глава Чечни опубликовал видео применения российской техники на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил видео с демонстрацией применения российской самоходной артиллерийской установки в боях. Ролик появился в telegram-канале Кадырова. «В штатном режиме проходит уничтожение бандеровщины, к счастью, без потерь со стороны российских войск. На этот раз Бено (автор видео) демонстрирует нам кадры наступательных действий российской армии. Артиллерийским огнем националисты выдавливаются из своих огневых позиций», — прокомментировал видео глава Чечни. Ранее в telegram-канале Рамзана Кадырова появилось видео эвакуации раненого командира бригады, полковника армии РФ Юрия Медведева. Спасением военнослужащего занимались сотрудники чеченского спецназа. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил видео с демонстрацией применения российской самоходной артиллерийской установки в боях. Ролик появился в telegram-канале Кадырова. «В штатном режиме проходит уничтожение бандеровщины, к счастью, без потерь со стороны российских войск. На этот раз Бено (автор видео) демонстрирует нам кадры наступательных действий российской армии. Артиллерийским огнем националисты выдавливаются из своих огневых позиций», — прокомментировал видео глава Чечни. Ранее в telegram-канале Рамзана Кадырова появилось видео эвакуации раненого командира бригады, полковника армии РФ Юрия Медведева. Спасением военнослужащего занимались сотрудники чеченского спецназа. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям