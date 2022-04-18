Скончался бывший директор Службы внешней разведки РФ

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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, свеча скорби
Трубников умер на 78-м году жизни Фото:

Скончался бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. Об этом сообщили в СВР.

«Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича», — сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Вячеславу Трубникову было 77 лет. В советские годы Трубников работал в органах КГБ СССР, служил во внешней разведке. С 1996 по 2000 год занимал должность директора Службы внешней разведки РФ.

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Скончался бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. Об этом сообщили в СВР. «Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича», — сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов. Вячеславу Трубникову было 77 лет. В советские годы Трубников работал в органах КГБ СССР, служил во внешней разведке. С 1996 по 2000 год занимал должность директора Службы внешней разведки РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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