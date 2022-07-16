В Киеве испугались вторжения Венгрии на Украину

Венгрия заявила о планах на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине негативно отнеслись к высказыванию главы венгерского МИД Петера Сийярто о возможной защите 150 тысяч венгров, проживающих там. Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти. И как подобные заявления главы венгерского МИД вяжутся с суверенитетом нашей страны», — отметил он в своем telegram-канале.

Ранее Сийярто заявил, что государство хочет защитить 150 тысяч венгров в Закарпатье, передает агентство Nation News. Для этого власти страны разработали «сценарий на случай ЧП», дополняет телеканал 360. По словам главы МИД, Венгрия продолжает проводить политику, направленную на снижение риска начала войны, уточняет RT.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, избежать конфликта между Украиной и Россией не представлялось возможным, потому что в Донбассе участились случаи обстрела мирных граждан со стороны ВСО и нацбатов, а киевский режим не хотел урегулировать ситуацию мирно. Приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения украинских военных.

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