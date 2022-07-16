Ведущий Fox News назвал Байдена «главным нищим» на мировой арене

17 июля 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Джо Байден показывает слабость на мировой арене, считает журналист Fox News Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент США Джо Байден является «главным нищим» на мировой арене из-за того, что «постоянно попрошайничает». Такое мнение высказал ведущий американского канала Fox News Дэн Бонгино. «Но в первые 18 месяцев президентского срока Байдена теперь совершенно очевидно, что он стал главным нищим. Он всегда умоляет. Он показывает, насколько он слаб на мировой арене, на внутренней арене, везде. К сожалению, он заставляет всех нас, Америку, тоже выглядеть слабее», — цитирует Fox News Бонгино. По словам журналиста, президент США просит союзников и врагов помочь разрешить кризисы в стране, в том числе умоляет об этом Саудовскую Аравию. Байден обвинил президента России Владимира Путина, когда в США начался рост цен на продукты и бензин. Обозреватель Fox News Дуглас Мюррей считает, что американцы не купились на эти заявления, пишет RT. В МИД РФ ответили, что продовольственный кризис и подорожание бензина не являются зоной ответственности Путина, а появились из-за политики Вашингтона. США ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Байден преуменьшает реальные показатели инфляции из-за этого растет недовольство его управлением американской экономикой, сообщал Bloomberg. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден является «главным нищим» на мировой арене из-за того, что «постоянно попрошайничает». Такое мнение высказал ведущий американского канала Fox News Дэн Бонгино. «Но в первые 18 месяцев президентского срока Байдена теперь совершенно очевидно, что он стал главным нищим. Он всегда умоляет. Он показывает, насколько он слаб на мировой арене, на внутренней арене, везде. К сожалению, он заставляет всех нас, Америку, тоже выглядеть слабее», — цитирует Fox News Бонгино. По словам журналиста, президент США просит союзников и врагов помочь разрешить кризисы в стране, в том числе умоляет об этом Саудовскую Аравию. Байден обвинил президента России Владимира Путина, когда в США начался рост цен на продукты и бензин. Обозреватель Fox News Дуглас Мюррей считает, что американцы не купились на эти заявления, пишет RT. В МИД РФ ответили, что продовольственный кризис и подорожание бензина не являются зоной ответственности Путина, а появились из-за политики Вашингтона. США ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Байден преуменьшает реальные показатели инфляции из-за этого растет недовольство его управлением американской экономикой, сообщал Bloomberg.