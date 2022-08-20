В США увидели угрозу ядерного ответа России на поддержку Украины

21 августа 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

Россия может жестко ответить на военную помощь Украине, считает Дмитирий Саймс Фото: официальный сайт Министерства обороны США новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае продолжения поставок оружия на Украину Россия может применить против США тактическое ядерное оружие. Такое заявление в эфире канала «Соловьев. LIVE» сделал президент Центра национальных интересов США Дмитрий Саймс. «У коллективного Запада сейчас задача любыми способами создать впечатление, что Россия проиграла. Например, поставлять оружие, чтобы наносить удары по Крымскому мосту или атомной станции. Я опасаюсь, что произойдет постепенная эскалация, в ходе которой может быть применено тактическое ядерное оружие. Потому что Россия, хотя она этого и не хочет, не будет видеть другого выхода», — сказал Саймс. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. С начала спецоперации США оказывают активную помощь Украине, поставляя оружие и боеприпасы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Россия не собирается применять против Украины тактическое ядерное оружие.

В случае продолжения поставок оружия на Украину Россия может применить против США тактическое ядерное оружие. Такое заявление в эфире канала «Соловьев. LIVE» сделал президент Центра национальных интересов США Дмитрий Саймс. «У коллективного Запада сейчас задача любыми способами создать впечатление, что Россия проиграла. Например, поставлять оружие, чтобы наносить удары по Крымскому мосту или атомной станции. Я опасаюсь, что произойдет постепенная эскалация, в ходе которой может быть применено тактическое ядерное оружие. Потому что Россия, хотя она этого и не хочет, не будет видеть другого выхода», — сказал Саймс. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. С начала спецоперации США оказывают активную помощь Украине, поставляя оружие и боеприпасы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Россия не собирается применять против Украины тактическое ядерное оружие.