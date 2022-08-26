В России создают отряды операторов боевых беспилотников

26 августа 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

В рядах «Эспаньолы» начали работу над созданием «военно-воздушных отрядов» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В рядах «Эспаньолы» начали работу над созданием «военно-воздушных отрядов», которые будут управлять беспилотниками. Об этом сообщил испанец, командир «Эспаньолы» Станислав Орлов. «В рядах „Эспаньолы“ в том числе, и в силу более молодого среднего возраста командирского состава, и в силу того, что околофутбольная молодежь пассионарна и развита во всем, в том числе, и в технической сфере, мы одними из первых не только пришли к выводу, что необходимо наращивать работу с беспилотниками, но и сразу же, практически с момента создания нашего соединения, мы начали работу над созданием „военно-воздушных отрядов“», — заявил Орлов в беседе с «Ридусом». Орлов также выразил свое мнение по поводу начала системного взаимодействия «Эспаньолы» с батальоном «Восток», управляемым Александром Ходаковским. «С середины августа в состав „Востока“ вольется сотня всесторонне заряженных боевых футбольных фанатов из лучших „движей“ России», — отметил он.

В рядах «Эспаньолы» начали работу над созданием «военно-воздушных отрядов», которые будут управлять беспилотниками. Об этом сообщил испанец, командир «Эспаньолы» Станислав Орлов. «В рядах „Эспаньолы“ в том числе, и в силу более молодого среднего возраста командирского состава, и в силу того, что околофутбольная молодежь пассионарна и развита во всем, в том числе, и в технической сфере, мы одними из первых не только пришли к выводу, что необходимо наращивать работу с беспилотниками, но и сразу же, практически с момента создания нашего соединения, мы начали работу над созданием „военно-воздушных отрядов“», — заявил Орлов в беседе с «Ридусом». Орлов также выразил свое мнение по поводу начала системного взаимодействия «Эспаньолы» с батальоном «Восток», управляемым Александром Ходаковским. «С середины августа в состав „Востока“ вольется сотня всесторонне заряженных боевых футбольных фанатов из лучших „движей“ России», — отметил он.