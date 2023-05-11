Зам министра юстиций анонсировал новый пункт для иноагентов

В законе об иноагентах появится категории «третьи лица». Об этом заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, выступая на XI Петербургском судебном заседании.
«Что касается любых третьих лиц, которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами. Но они как третьи лица могут оказывать влияние на волей-неволей и среди иноагентов нарушать закон», — сказал Свириденко. По его словам, инциативу уже поддержали в комитете Госдумы.
Ранее Минюст объединил реестр лиц, признанных в стране иностранными агентами. Ранее списки отдельно публиковались по некоммерческим организациям, физлицам, СМИ и незарегистрированным НПО, признанных иноагентами.
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