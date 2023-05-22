Россиянин готовил теракты на ж/д станции и военкомате в Оренбургской области

Россиянин 1997 года рождения готовил теракты на ж/д станции и в здании военкомата в Новотроицке Оренбургской области. Их предотвратили сотрудники ФСБ.
«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ задержала 25-летнего жителя Оренбургской области, готовившего по указанию спецслужб Украины теракты на ж/д путях, военкомате и отделе ФСБ», — сообщили представители спецслужб. В тайнике у мужчины нашли компоненты для изготовления бомбы.
Подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против ВС России, уточнили в ФСБ. Со спецслужбами Украины он общался через мессенджер Telegram.
В последние месяцы в разных регионах РФ происходят попытки диверсий на железнодорожных путях и военкоматах. Во многих случаях задержанные действуют под руководством спецслужб Украины.
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