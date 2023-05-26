Марочко: у ВСУ начались перебои с боеприпасами из-за погоды

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Вооруженные силы Украины. stock, засада, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
Грязь на дорогах оставила ВСУ без боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В подразделениях Вооруженных сил Украины начались перебои с поставкой боеприпасов. Причина — ливни, которые размыли дороги, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Ливни идут двое суток, размыты грунтовые дороги, по которым перемещаются украинские боевики. Поставки на передовые позиции ВСУ материально-технических средств, оружия и боеприпасов затруднены», — сообщил он ТАСС.

Марочко сослался на данные разведки РФ. Он также отметил, что распутица осложнила эвакуацию раненых украинских солдат, а это привело к росту безвозвратных потерь.

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В подразделениях Вооруженных сил Украины начались перебои с поставкой боеприпасов. Причина — ливни, которые размыли дороги, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Ливни идут двое суток, размыты грунтовые дороги, по которым перемещаются украинские боевики. Поставки на передовые позиции ВСУ материально-технических средств, оружия и боеприпасов затруднены», — сообщил он ТАСС. Марочко сослался на данные разведки РФ. Он также отметил, что распутица осложнила эвакуацию раненых украинских солдат, а это привело к росту безвозвратных потерь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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