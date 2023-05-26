Марочко: у ВСУ начались перебои с боеприпасами из-за погоды

26 мая 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Грязь на дорогах оставила ВСУ без боеприпасов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подразделениях Вооруженных сил Украины начались перебои с поставкой боеприпасов. Причина — ливни, которые размыли дороги, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Ливни идут двое суток, размыты грунтовые дороги, по которым перемещаются украинские боевики. Поставки на передовые позиции ВСУ материально-технических средств, оружия и боеприпасов затруднены», — сообщил он ТАСС. Марочко сослался на данные разведки РФ. Он также отметил, что распутица осложнила эвакуацию раненых украинских солдат, а это привело к росту безвозвратных потерь.

В подразделениях Вооруженных сил Украины начались перебои с поставкой боеприпасов. Причина — ливни, которые размыли дороги, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Ливни идут двое суток, размыты грунтовые дороги, по которым перемещаются украинские боевики. Поставки на передовые позиции ВСУ материально-технических средств, оружия и боеприпасов затруднены», — сообщил он ТАСС. Марочко сослался на данные разведки РФ. Он также отметил, что распутица осложнила эвакуацию раненых украинских солдат, а это привело к росту безвозвратных потерь.