Марочко: у ВСУ начались перебои с боеприпасами из-за погоды

Грязь на дорогах оставила ВСУ без боеприпасов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В подразделениях Вооруженных сил Украины начались перебои с поставкой боеприпасов. Причина — ливни, которые размыли дороги, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Ливни идут двое суток, размыты грунтовые дороги, по которым перемещаются украинские боевики. Поставки на передовые позиции ВСУ материально-технических средств, оружия и боеприпасов затруднены», — сообщил он ТАСС.
Марочко сослался на данные разведки РФ. Он также отметил, что распутица осложнила эвакуацию раненых украинских солдат, а это привело к росту безвозвратных потерь.
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