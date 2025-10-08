Политик из ФРГ на русском извинился за блокаду Ленинграда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Немецкий политик Нимайер попросил прощения за блокаду Ленинграда
Немецкий политик Нимайер попросил прощения за блокаду Ленинграда Фото:

Публичные извинения за блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны принес политик из ФРГ. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился к аудитории на русском языке во время своего выступления на Петербургском международном газовом форуме.

«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда. Я вспоминаю о блокаде Ленинграда и склоняю голову перед погибшими. Могу только сказать, что мы, немцы, не хотим повторения этого когда-либо еще», — заявил Нимайер с трибуны форума.

Нимайер объяснил свой поступок тем, что немцы, приезжающие в Россию, ощущают последствия двух мировых войн для отношений между странами. Слова немецкого политика были встречены аплодисментами зала.

Ральф Нимайер ранее обратился за получением российского гражданства, объяснив это тем, что чувствует себя в России как дома и опасается преследования со стороны немецких властей. Его немецкий паспорт был заблокирован, и ему может грозить уголовное преследование в Германии. В настоящее время он находится в России на основании временного документа и изучает русский язык.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Публичные извинения за блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны принес политик из ФРГ. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился к аудитории на русском языке во время своего выступления на Петербургском международном газовом форуме. «Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда. Я вспоминаю о блокаде Ленинграда и склоняю голову перед погибшими. Могу только сказать, что мы, немцы, не хотим повторения этого когда-либо еще», — заявил Нимайер с трибуны форума. Нимайер объяснил свой поступок тем, что немцы, приезжающие в Россию, ощущают последствия двух мировых войн для отношений между странами. Слова немецкого политика были встречены аплодисментами зала. Ральф Нимайер ранее обратился за получением российского гражданства, объяснив это тем, что чувствует себя в России как дома и опасается преследования со стороны немецких властей. Его немецкий паспорт был заблокирован, и ему может грозить уголовное преследование в Германии. В настоящее время он находится в России на основании временного документа и изучает русский язык.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...