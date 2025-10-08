Ректор ГИТИСа сообщил о смерти театроведа Алексея Бартошевича

Театровед Алексей Бартошевич скончался на 86-м году жизни. О его смерти сообщил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский в комментарии для РБК. Бартошевич был одним из ведущих российских специалистов по творчеству Уильяма Шекспира. Он более 60 лет преподавал в ГИТИСе и внес значительный вклад в развитие отечественного театроведения.
По словам Григория Заславского, смерть Бартошевича стала невосполнимой утратой для театрального сообщества России. «Алексей Владимирович Бартошевич был не только выдающимся ученым, но и человеком, который воспитал поколения театроведов и театральных критиков», — отметил ректор ГИТИСа. Он подчеркнул, что вклад ученого в изучение мировой драматургии и, прежде всего, творчество Шекспира, невозможно переоценить.
Алексей Бартошевич появился на свет 4 декабря 1939 года в Москве в семье с богатыми театральными традициями. Его отец, Вадим Шверубович, был основателем постановочного факультета в Школе-студии МХАТ, а его дед, Василий Качалов, являлся актером того же театра. Бартошевич окончил театроведческий факультет ГИТИСа, где начал заниматься научной деятельностью, сосредоточив свои дипломные и последующие диссертационные исследования на творчестве Уильяма Шекспира. С 1963 года он преподавал в ГИТИСе, а с 1974 года продолжил работу в Государственном институте искусствознания. В конце 1980-х годов Бартошевич занимал должность секретаря Союза театральных деятелей СССР, а в 1990-х годах стал автором и ведущим научно-популярных телевизионных программ, посвященных Шекспиру и истории мирового театра.
